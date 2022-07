Falcomatà: “i calendari di B a Reggio grande vetrina per la città, complimenti a Saladini e alla Reggina”

15 Luglio 2022 23:47

Anche il Sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà si è detto entusiasta per la cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B tenutasi a Reggio

“La presentazione dei calendari di Serie B è una grande vetrina per la nostra città e per la nostra regione. Complimenti alla Reggina e al Patron Saladini per avere voluto fortemente questo evento. Questa sera i riflettori del circuito sportivo nazionale sono puntati sul nostro splendido Lungomare”. E’ quanto ha scritto sui social il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà in riferimento alla cerimonia di presentazione dei calendari di Serie B tenutasi questa sera all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.

Il primo cittadino attualmente sospeso si è complimentato con il club amaranto e con il suo nuovo patron, Felice Saladini, per aver dato la possibilità alla città di avere puntati sul Lungomare i riflettori del circuito sportivo nazionale.