Ex Reggina, al Bari non solo Bellomo: ufficiale anche Folorunsho

26 Luglio 2022 20:26

Il centrocampista arriva al Bari in prestito dal Napoli

Il Bari ha comunicato di aver acquisito, con la formula del prestito dal Napoli, i diritti delle prestazioni sportive del centrocampista Michael Folorunsho (7 febbraio 1998, Roma) che torna in biancorosso dopo l’esperienza della stagione 2019/20. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Lazio quindi non tornerà a Reggio Calabria, ma si recherà al Granillo da sfidante insieme all’altro ex Reggina, Nicola Bellomo.

Appena arrivati a Bari i due calciatori, Nicola Bellomo e Michael Folorunsho, hanno subito lavorato insieme ai compagni. Entrambi avevano iniziato la preparazione atletica nei ritiri estivi delle precedenti compagini.