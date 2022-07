Ex Reggina, festa Cortinovis: giocherà in Serie A con il Verona

22 Luglio 2022 14:04

Il calciatore si trasferisce all’Hellas: ottenuto dall’Atalanta il passaggio a titolo temporaneo con opzione e contro opzione sino al 30 giugno 2023

Le porte del grande calcio si aprono di fronte ad Alessandro Cortinovis. Il centrocampista ex Reggina giocherà in Serie A nella prossima stagione grazie all’affare chiuso tra Atalanta e Verona. “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Atalanta BC – a titolo temporaneo con opzione e contro opzione sino al 30 giugno 2023 – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Cortinovis”, si legge nel comunicato del club veneto. La splendida esperienza in maglia amaranto, dunque, è valsa al giovane trequartista l’importante chiamata della società gialloblu.

Nell’ultima stagione ha militato nel campionato di Serie B e ha totalizzato 30 presenze, collezionando 1 gol e 2 assist. E’ proprio alla Reggina che è stato lanciato il suo paragone, per caratteristiche tecniche, con Andrea Pirlo. In Nazionale ha giocato in tutte le formazioni giovanili, partendo dall’Under 15 sino all’Under 21. Con quest’ultima cui ha esordito lo scorso mese di novembre nell’amichevole contro la Romania. Adesso è pronta l’esperienza in Serie A con un club che si è dimostrato capace di valorizzare i giovani, anche da Reggio Calabria si augurano che Cortinovis possa spiccare il volo.