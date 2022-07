Estate Culturale ad Archi: una serata sarà dedicata alla vittoria del Mondiale 1982 | DETTAGLI

9 Luglio 2022 15:58

Domani, domenica 10 luglio 2022, alle ore 21:30, all’esterno della “Chiesa Sant’Antonio Abate in Archi” sulle colline di Archi, “CAMPIONI DEL MONDO”, il racconto del mondiale di calcio del 1982

Il programma dell’Estate Culturale (edizione 2022) promossa dall’Associazione Culturale “Sant’Antonio Abate in Archi” continua, domani, domenica 10 luglio 2022, alle ore 21:30, all’esterno della “Chiesa Sant’Antonio Abate in Archi” sulle colline di Archi, con “CAMPIONI DEL MONDO”, il racconto del mondiale di calcio del 1982, raccontare, ridere, sognare come solo il regista Antonio Calabrò e gli amici dell’Associazione Culturale L’Amaca, sanno fare.

“…Ricorreva l’anno 1982, la Nazionale Italiana di Bearzot arriva con fatica agli ottavi, quasi a stento, ma poi registrerà una serie di risultati positivi, uno dietro l’altro, inarrestabili, fino alla vittoria finale. Campioni del Mondo per la terza volta, e sarà delirio tricolore! Questo fu il giorno che il mondo si capovolse, che la magia sfuggì al controllo di un pallone calciato in rete da un bambino, quel bambino si chiamava Paolo Pablito Rossi….”.

“Questo e tanto altro, domani, domenica 10 luglio 2022, ore 21:30 all’esterno della “Chiesa Sant’Antonio Abate in Archi”, panorama mozzafiato, ingresso gratuito e vi ricordiamo inoltre di non venire a stomaco pieno per godere delle deliziose pietanze del punto ristoro preparate dalle nostre cuoche (attivo dalle ore 20:30)”, scrive nella nota l'”Associazione Culturale Sant’Antonio Abate in Archi”.