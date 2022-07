Beach Soccer, derby lametino scoppiettante nell’ultima tappa di Cirò Marina: vince l’Icierre

11 Luglio 2022 18:25

Esosistem-Icierre Lamezia 2-4, commento e tabellino della sfida

Nella terza e ultima tappa di Cirò Marina l’Icierre Lamezia affronta gli orange dell’Ecosistem nel più classico dei derby. Un match molto scoppiettante, soprattutto nel primo tempo, dove le squadre si sono affrontate a viso aperto. A spuntarla l’Icierre che, grazie a Davide Grande letteralmente ispirato, porta a casa i tre punti e respinge gli attacchi delle immediate inseguitrici. I neroverdi passano in vantaggio al 7′ con Villella che raccoglie un passaggio filtrante di Scalese, si gira e di sinistro trafigge Iozzi. Reazione immediata degli orange che dopo 60 secondi pareggiano con Canino che su azione di contropiede si invola e batte l’incolpevole Mercuri. Il portiere neroverde è bravo dopo pochi secondi a riportare in vantaggio l’Icierre con uno splendido tiro dalla sua area che finisce direttamente in porta.

Dopo un minuto lo show di Grande che in pochi secondi porta il risultato sul 4-1: dapprima con un tap-in vincente su respinta dopo una conclusione di Morabito e poi con un tiro da centrocampo che sorprende Iozzi. Sul finire del tempo l’Ecosistem accorcia le distanze con Mercurio, bravo a sfruttare un’indecisione di Scalese. Nel secondo e terzo tempo l’Icierre gestisce la manovra ma non riesce a trovare il guizzo vincente che avrebbe potuto incrementare il bottino. Finisce così il match con la squadra che festeggia una tappa gratificante, che ha portato 9 punti, merito di tre vittorie in altrettante partite. Adesso la testa è già alla tappa di Viareggio: giovedì ad attendere i neroverdi ci sarà Genova.

ECOSISTEM LAMEZIA-ICIERRE LAMEZIA 2-4 (2-4; 0-0; 0-0)

Ecosistem Lamezia: Calderaro, Schirripa, Rovito, Pisano, Ferrara, Canino, Rosi, Cristiano, Verso, Iozzi, Giampà, Mercurio. All: Notaris

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Morelli, Grande, Scalese, Gatto, De Fazio, Villella, Mercuri, Martinez, Grandinetti, Gallo. All: Pellegrino

Arbitri: Boggi di Salerno e Musumeci di Catania

Reti: 7‘ pt Villella (L), 8’ pt Canino (E), 8’ pt Mercuri (L), 9’ pt Grande (L), 9’ pt Grande (L), 12’ pt Mercurio (E)