Reggio Calabria, Ersilia Andidero: “prosegue il mio impegno per Mosorrofa tra le enormi difficoltà”

28 Luglio 2022 12:00

Ersilia Andidero, ex consigliere comunale di Reggio Calabria ed esponente del Pd, sottolinea il suo impegno per Mosorrofa

“Ho da subito chiesto all’Amministrazione comunale un impegno preciso e costante per Mosorrofa ritenendo prioritario agire sia per garantire i servizi essenziali che per rilanciare l’intera zona valorizzandone paesaggio ed ambiente“. Queste le dichiarazioni di Ersilia Andidero ex consigliere Comunale di Reggio Calabria ed esponente del PD. “Nelle settimane scorse – prosegue Andidero – insieme all’Assessore ai lavori pubblici abbiamo fatto vari sopralluoghi nella zona perchè le criticità del manto stradale non possono immaginare solo interventi tampone ma la necessità di un piano organico di rifacimento dell’intera strada che percorre Mosorrofa”.

“In questi giorni – afferma l’ex Consigliere del Pd – saremo con Castore per ripristinare le maggiori criticità del manto stradale che di fatto rendono critico il passaggio delle autovetture e che l’intero territorio chiede da tempo.

Ho chiesto ripetutamente di attenzionare il Bilancio di Previsione al fine di avere le risorse necessarie da investire per Mosorrofa e portare avanti i progetti e le idee che ho avviato nella mia esperienza consiliare e che non possono essere dispersi. Ci avviamo – afferma Andidero – ad un’estate dove tutti i quartieri della città vanno valorizzati con eventi ed attività necessari non solo per essere elemento di attrazione ma per dare vitalità a zone territoriali per troppo tempo abbandonate.

“Per questi motivi – conclude Andidero – ho contribuito a quella che sarà la migliore riuscita dell’estate mosorrofana che si svolgerà dal 3 al 10 agosto, e sarò sentinella vigile per la difesa dei diritti e delle priorità che il mio territorio merita e le cui risorse possono essere disponibili con l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’ente e attraverso un dialogo costante con tutti gli enti locali“.