Energia: Draghi, ‘azzerare forniture gas Russia entro un anno e mezzo, sembrava impensabile’

20 Luglio 2022 10:04

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Ci siamo mossi con grande celerità per superare l’inaccettabile dipendenza energetica dalla Russia ‘ conseguenza di decenni di scelte miopi e pericolose”. Così il premier Mario Draghi in Senato.

“In pochi mesi, abbiamo ridotto le nostre importazioni di gas russo dal 40% a meno del 25% del totale e intendiamo azzerarle entro un anno e mezzo. è un risultato che sembrava impensabile, che dà tranquillità per il futuro all’industria e alle famiglie, rafforza la nostra sicurezza nazionale, la nostra credibilità nel mondo. Abbiamo accelerato, con semplificazioni profonde e massicci investimenti, sul fronte delle energie rinnovabili, per difendere l’ambiente, aumentare la nostra indipendenza energetica”.