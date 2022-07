Emergenza rifiuti, Versace: “con il sito di Melicuccà risponderemo alle esigenze del territorio metropolitano”

18 Luglio 2022 13:30

La Città Metropolitana di Reggio Calabria è pronta ad aprire l’impianto di trattamento rifiuti di Melicuccà.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria è pronta ad aprire l’impianto di trattamento rifiuti di Melicuccà. “L’Ente di Palazzo Alvaro si prepara ad aprire in piena sicurezza, al momento solo come sito di stoccaggio, l’impianto di destinazione finale per lo smaltimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti”, afferma il sindaco f.f. Carmelo Versace.

L’ordinanza del Sindaco facente funzioni Carmelo Versace segnerà “l’apertura di un impianto che, una volta entrato completamente in esercizio, sarà in grado di determinare una sostanziale autosufficienza del territorio metropolitano nella gestione del circuito dei rifiuti”.