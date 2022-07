Elisabetta Pellini è a Reggio Calabria: l’attrice pubblica gli scatti al Museo del Bergamotto e sul Lungomare

25 Luglio 2022 14:03

Ieri ha partecipato al Bergafest 2022 in qualità di Ambasciatrice per l’Accademia del Bergamotto

La nota attrice Elisabetta Pellini si trova a Reggio Calabria e sta trascorrendo alcune ore in totale relax tra passeggiate, gelati e panorami stupendi. Il volto noto del cinema italiano si trova in riva allo Stretto perché nella giornata di ieri ha partecipato come Ambasciatrice per l’Accademia del Bergamotto (Sessione Spettacolo) nel corso del Bergafest 2022. E’ infatti sul principe degli agrumi che ha postato moltissime foto sui social in compagnia di Gerardo Sacco, il Maestro orafo di fama internazionale, Presidente Onorario dell’Accademia del Bergamotto.

Ex collaboratrice di Aldo, Giovanni e Giacomo, Elisabetta Pellini ha preso parte a tanti film, fiction e serie tv: da “Il maresciallo Rocca 3”, ad “Elisa di Rivombrosa 2”, passando per le “Le tre rose di Eva”. Solo per nominarne alcuni. L’attrice ha visitato il Lungomare di Reggio Calabria, degustando un ottimo gelato da SottoZero e scattando diverse foto poi pubblicate su Instagram, dove è seguita da oltre 95mila utenti.