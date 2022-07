Elezioni, Siracusano: “centrodestra pronto a governare e realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina”

28 Luglio 2022 16:18

Il centrodestra è pronto a Governare la nazione e far risorgere il Sud realizzando infrastrutture strategiche come il Ponte sullo Stretto di Messina. E’ quanto scrive tramite il proprio account Facebook il deputato Matilde Siracusano. La rappresentante di Forza Italia pone l’attenzione sull’opera di collegamento tra la Sicilia e la Calabria, un tema su cui si è da sempre battuta all’interno delle aule del Parlamento e non solo. “Uniti si vince! Il centrodestra è pronto a governare – scrive – . Nonostante l’accanimento della stampa e i tentativi della sinistra di spaccare la coalizione, il centrodestra ha raggiunto un accordo solido che è una garanzia per l’Italia. La coalizione è coesa”.

Il presidente Silvio Berlusconi “ancora una volta è stato decisivo, lungimirante e si conferma perno strategico del centrodestra da lui fondato”, sottolinea Matilde Siracusano. “Per Forza Italia le priorità sono chiare: liberare l’Italia dall’oppressione fiscale – conclude – (furti legalizzati dello Stato) dalla burocrazia soffocante che è una zavorra; produrre ricchezza attraverso investimenti; far risorgere il Mezzogiorno realizzando infrastrutture strategiche come il Ponte sullo Stretto di Messina”. Il deputato messinese ci crede ed è forse proprio la convinzione della politica che in questo ultimo decennio ha fermato la realizzazione di un’infrastruttura shock per tutto il Sud Italia. Sull’unità di intenti c’è la conferma anche della Lega con Matteo Salvini: “il ponte sullo stretto di Messina, c’è chi lo vuole e chi non lo vuole, la Lega lo vuole”.