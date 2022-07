Elezioni regionali Sicilia, il sindaco di Rodì candidato con Cateno De Luca

22 Luglio 2022 19:44

Elezioni Regionali, Sicilia Vera continua a registrare adesioni da parte di amministratori comunali

Sicilia Vera continua a registrare adesioni da parte di amministratori comunali. Oggi pomeriggio nel corso del suo cammino il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della regione siciliana Cateno De Luca ha fatto tappa nel comune di Rodì Milici. Il primo cittadino Eugenio Aliberti non soltanto ha ufficializzato la sua adesione al movimento fondato da De Luca, ma ha anche annunciato la scelta di candidarsi al parlamento siciliano a sostegno del progetto De Luca sindaco di Sicilia.

“Scendo anch’io in campo, ha spiegato Aliberti, forte dell’esperienza di questi anni che mi ha visto sindaco di Rodì Milici con una squadra al mio fianco coesa. Abbiamo vinto le elezioni con un larghissimo consenso. Alla luce di questo risultato e dei valori che hanno sempre contraddistinto la mia azione di governo mi sottopongo al giudizio degli elettori per esportare il modello Rodì Milici anche su tutto il territorio della provincia. Lo faccio a fianco di Cateno De Luca, perché credo nel suo progetto, credo nel vero cambiamento di questa politica che negli ultimi anni lascia sempre più a desiderare. Oggi De Luca, ha proseguito Aliberti, ha letto il terzo “comandamento programmatico” che parla di un’Isola senza debiti e con le carte in regola. Sono certo che con lui la Sicilia lo diventerà”.

“L’adesione del sindaco Aliberti, ha commentato De Luca, dimostra che la nostra scelta di parlare ai sindaci è quella giusta. Immagino e voglio un parlamento frequentato da veri amministratori, no da burocrati. Gli amministratori locali sanno perfettamente quali sono le problematiche che le comunità vivono e sanno anche quali sono i limiti della macchina amministrativa. Ecco perché, ha concluso De Luca, la scelta di Eugenio Aliberti, così come quella di altri numerosi amministratori, mi fa pensare che un nuovo sistema politico sia possibile”.