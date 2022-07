Elezioni politiche, per Di Maio voci di un collegio sicuro a Modena

30 Luglio 2022 14:20

Elezioni politiche, Luigi Di Maio potrebbe essere candidato dalla coalizione di progressista nel collegio blindato di Modena

Luigi Di Maio starebbe trattando con il Partito Democratico, per un collegio sicuro in Emilia Romagna e più specificamente Modena. Al netto delle difficoltà di costruire una coalizione chiara, nel campo progressista sono iniziate le grandi manovre sulle candidature. Il Ministro degli Esteri, però, ostenta fiducia: “stiamo costruendo una coalizione inclusiva che mira a risolvere i problemi dei cittadini. Nei prossimi giorni presenterò il progetto della nostra forza politica, per risolvere le questioni per cui gli italiani sono preoccupati, come il caro benzina e il caro bollette”.

“Siamo il governo in carica per gli affari correnti, ma cercheremo di fare tutto quello che serve nei prossimi giorni anche per affrontare questi temi”, conclude Di Maio.