Elezioni, Conte ha deciso: Casalino sarà capolista del Movimento 5 Stelle in Puglia

24 Luglio 2022 15:19

Conte assegna a Casalino un posto blindato per essere eletto nella prossima legislatura parlamentare

Rocco Casalino entrerà in parlamento nella prossima legislatura: lo ha deciso Giuseppe Conte, che gli ha comunicato la decisione di candidato in un seggio blindato, da capolista del Movimento 5 Stelle in Puglia. Casalino, una personalità nata nella casa del Grande Fratello, è stato il consulente mediatico di Conte negli anni da premier: a lui dobbiamo le strategie comunicative dell’ex Presidente del Consiglio, con quelle conferenze stampa a canali unificati la sera tardi iniziate con oltre un’ora di ritardo per comunicazioni sulla vita quotidiana dei cittadini nella fase iniziale della pandemia.

Nei giorni scorsi il gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera ha deciso di non rinnovare il contratto di consulenza a Casalino. Che però è rimasto molto vicino a Conte, che adesso lo vuole al suo fianco in parlamento al punto da avergli già assegnato uno dei pochissimi seggi sicuri del Movimento 5 Stelle.