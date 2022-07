Elezioni: Berlusconi, ‘Calenda ha cambiato 5 partiti in 5 anni, il suo è finto centrino’

28 Luglio 2022 22:02

Roma, 28 lug (Adnkronos) – “C’è Calenda che con questo finto centrino pensa di portarlo a sinistra ma saranno pochi voti. Tenga presente che Calenda in 5 anni ha cambiato cinque volte partito e nome del proprio partito; quindi, non c’è nessuna possibilità per la sinistra di superare i voti del centrodestra”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Zona bianca, su Retequattro.