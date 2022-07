Elezione: Di Maio, ‘smentisco mia candidatura a Modena’

31 Luglio 2022 16:39

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Smentisco” una candidatura sicura nel collegio di Modena. Aggiungo poi una cosa tecnica: entro il 14 agosto bisogna presentare simboli e coalizione, poi le liste. Ma se non esiste una coalizione, come si fa a trattare i collegi?”. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, a capo di ‘Italia per il Futuro’, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.