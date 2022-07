Drammatico incidente stradale sulla SS106: morti due giovani | NOMI

31 Luglio 2022 23:32

Nell’incidente sulla SS106, due giovani sono deceduti

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa sera sulla SS106 a Cirò Marina, in provincia di Crotone. Nel sinistro hanno perso la vita due giovani, un ragazzo di Cirò e l’altro di Torre Melissa. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’incidente. La SS106 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e le Forze dell’ordine.

I due giovani che hanno perso la vita questa sera nel drammatico incidente a Cirò Marina sulla SS106, si chiamano Cataldo Francesco De Novaro di 30 anni di Cirò Marina e Antonio Francesco Dati di 28 anni di Torre Melissa.