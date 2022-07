Draghi alla Camera: “vado al Quirinale per comunicare le mie determinazioni”

21 Luglio 2022 09:41

A questo punto sono alte le probabilità di dimissioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi

“Vado al Quirinale per comunicare le mie determinazioni”. Sono state queste le parole del Premier Mario Draghi durante l’intervento flash rilasciato questa mattina alla Camera. Il Presidente del Consiglio è stato accolto dalla standing ovation dei parlamentari di Centrosinistra. “A volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato”, ha commentato con evidente commozione nelle prime battute del suo intervento. La seduta in aula riprenderà alle 12. A questo punto sembrano dunque ormai certe le sue dimissioni al Presidente Sergio Mattarella.

Per Draghi non è bastata la fiducia incassata nella giornata di ieri in Senato, arrivata con soli 95 voti favorevoli su 133 votanti: si tratta del risultato più basso che il governo ha ottenuto in questa legislatura. Nella chiama sulla fiducia, i senatori del Movimento 5 Stelle rimasti fedeli a Giuseppe Conte sono risultati “presenti e non votanti”, così da garantire garantire il numero legale nella votazione. E’ stato questo l’epilogo di ieri, anche se non è stato solo il M5S a non partecipare al voto. Pensanti per l’esito finale sono risultate essere le assenze di Lega e Forza Italia.