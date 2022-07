“Dove al Sud? A Reggio Calabria!”: i travel blogger incensano la città tra arte, storia e bontà culinarie

19 Luglio 2022 13:54

La visita a Reggio Calabria di Dovealsud, il portale di Daniele e Daniela. Sono due travel e food blogger che con i loro video spiegano quali località visitare al sud Italia, cosa fare con consigli su viaggi e ricette

La città di Reggio Calabria è stata incensata da Dovealsud. Daniele e Daniela sono due travel e food blogger che con i loro video spiegano quali località visitare al sud Italia, cosa fare con consigli su viaggi e ricette. I due giovani possiedono soltanto su Facebook oltre 500mila follower, ma hanno anche un sito online molto seguito. L’ultima destinazione raggiunta è stata appunto la città calabrese dello Stretto, inneggiata per la bellezza del Lungomare Falcomatà, i Bronzi di Riace, ma non solo!

I ragazzi di Dovealsud hanno percorso il Lungomare ricordando la sua denominazione di “Chilometro più bello d’Italia”, dove hanno esaltato le mura greche e romane, così come l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Daniele e Daniela hanno proseguito la loro visita recandosi presso il Duomo, la Cattedrale di Maria S. Assunta in Cielo: “è il più grande edificio sacro della Calabria, che meraviglia l’interno. Possiamo trovare la Cappella del Santissimo Sacramento, dichiarata monumento nazionale”. Poi una passeggiata sul Corso Garibaldi, “davvero spazioso, si può fare shopping”, in Piazza Italia e al Teatro Comunale Francesco Cilea, fino al Castello Aragonese. L’attenzione della coppia è rivolta anche alla Chiesa degli Ottimati, da poco restaurata: “bellissimo il pavimento a mosaico e il dipinto del Ciampelli nell’Annunciazione”.

Impossibile non fare una capatina alla Gelateria Cesare: “ce l’avete consigliata tutti tra i commenti, ci sono tanti gusti io ho scelto pistacchio e bergamotto, sono entrambi due gusti classici ma buonissimi!”. Un passaggio anche dalla Villa Comunale con il Portale di Palazzo Vitrioli e le grandi fontane con all’interno i pesci rossi. Infine, quando ormai si è fatto buio, un’ultima passeggiata sul Lungomare dove catturano la scena le colonne dell’Opera di Tresoldi. Un viaggio dunque bellissimo alla scoperta della città di Reggio Calabria che ora può essere ammirato da centinaia di migliaia di italiani.