Anche a Genova è emergenza cinghiali: donna morsa in spiaggia, “non ho fatto nulla per infastidirlo”

12 Luglio 2022 13:30

Una donna è stata morsa da un cinghiale in una spiaggia di Genova: “è notoriamente frequentata da famiglie con bambini, passeggini ed è attrezzata per i disabili”

L’emergenza cinghiali continua ad attanagliare alcune località italiane. Più volte ne sono stati avvistati a Reggio, ma anche in generale in altre zone calabresi. Nel resto d’Italia, spesso si registrano segnalazioni a Roma e a Genova. E proprio nella città ligure è accaduto un grave e pericoloso episodio che ha visto protagonista, suo malgrado, una donna. Lo ha raccontato lei stessa tramite il profilo personale Facebook: “a proposito dell’Emergenza Cinghiali volevo segnalare il grave incidente di cui sono stata vittima venerdì alle ore 19.45 – scrive la donna, Rossana Padoan Falcone – presso la Spiaggia di Sturla in Via del Tritone. Sono stata morsa al braccio destro da un cinghiale, conseguenze al momento antibiotico tre volte al giorno richiamo antitetanica e profilassi Antirabbica per la quale sono previste tre somministrazioni”.

“La gravità – scrive ancora la donna – è data dal fatto che sono stata attaccata da un cinghiale di media-grossa taglia solo senza prole al seguito e io non avevo fatto nulla per infastidirlo quando mi sono accorta della sua presenza vicino a me sono rimasta immobile come una statua sperando che mi superasse, e invece così non è stato mi ha morso il braccio. Ci troviamo in una situazione di emergenza di sicurezza pubblica. La spiaggia dove mi trovavo – ha concluso – è una spiaggia notoriamente frequentata da famiglie con bambini, passeggini ed è attrezzata per i disabili. A mio avviso ritengo che il Comune dovrebbe vietare l’accesso alle spiagge di Sturla e Vernazzola, fino a quando sarà presente tale emergenza o perlomeno avvisare la cittadinanza del pericolo con apposita cartellonistica affissa nelle suddette spiagge”.