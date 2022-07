Siccità, Don Zampaglione: “a Roghudi e Marina di San Lorenzo abbiamo pregato chiedendo il dono della pioggia”

8 Luglio 2022 12:49

“Da più parti mi è stato chiesto – dice don Giovanni Zampaglione – di pregare per la pioggia. Non solo si può, si deve”, chiosa. Le comunità di Roghudi e Marina di S. Lorenzo in questi giorni si sono ritrovate per chiedere il dono della pioggia

Le comunità di Roghudi e Marina di S. Lorenzo in questi giorni si sono ritrovate per chiedere il dono della pioggia. "Non una pratica scaramantica ma è lo stesso Messale romano a contemplare fra le 'Messe e orazioni per varie necessità' quella, appunto, per "chiedere la pioggia".

“Abbiamo pregato e chiesto la fine della siccità. Ci siamo affidati a Dio perché faccia scendere abbondante la pioggia a fecondare le campagne e le famiglie ottengano i frutti del lavoro”. Alla fine delle S. Messe sia a Roghudi sia Marina di S. Lorenzo è stata letta una preghiera di Paolo VI dal titolo: Il soffio dello Spirito sulla nostra sete. Il parroco al termine delle S. Messe ha invitato le due comunità a non sprecare l’acqua ma a far buon uso.