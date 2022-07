Dl Aiuti: Ipf, ‘teatrino inaccettabile, si bloccano mld per famiglie’**

5 Luglio 2022 21:12

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – ‘Il teatrino a cui stiamo assistendo nelle ultime ore sul dl Aiuti è inaccettabile. Non si possono bloccare miliardi da destinare alle famiglie solo per interessi di partito. Serve unità per gli italiani, basta cercare pretesti per creare instabilità. I problemi non si risolvono con le minacce politiche ma con il dialogo e il rispetto”. Così fonti di Insieme per il Futuro.