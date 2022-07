Discarica di Melicuccà, il sindaco di Palmi replica al Consigliere Mattiani: “ho condotto tante battaglie politiche, tu cosa hai fatto?”

18 Luglio 2022 10:55

Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, ribadisce il suo “No” alla discarica di Melicuccà e risponde alla provocazione di Mattiani: “chiediamo, insieme, al Governatore Occhiuto di revocare la delibera di Giunta di qualche giorno fa che raddoppia l’inceneritore di Gioia Tauro e dà il via libera al sito di conferimento di Melicuccà”

Si infiamma il dibattito politico intorno al tema della discarica di Melicuccà, scelta da Regione e Città di Reggio Calabria come area per il conferimento dei rifiuti. Nella giornata di ieri il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani ha chiamato in causa il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, chiedendogli di prendere le distanze dalle decisioni del sindaco f.f. Carmelo Versace e dal Consigliere Salvatore Fuda, che appartengono al suo stesso schieramento politico. La replica del primo cittadino palmese non è tardata ad arrivare: “Onorevole Mattiani, vogliamo confrontarci con le parole o con i fatti? Oltre alle battaglie politiche che ho condotto in ogni sede, ho presentato un esposto in Procura nell’aprile del 2021, un ricorso al Ministero per la transizione ecologica e nel maggio successivo – grazie al nostro ricorso al TAR – la riapertura della discarica di Melicuccà è stata scongiurata. Te lo chiedo con spirito costruttivo e senza polemica: cos’hai fatto Tu?”, è la dura risposta.

“Io sono pronto ad andare con Te in Città Metropolitana – prosegue Ranuccio – , ma sai meglio di me che sarebbe un passaggio del tutto inutile: la Regione ha deliberato un Piano che la Metrocity sta solo eseguendo. Ed allora, prima di andare insieme a parlare con il Sindaco Versace, risolviamo la questione alla radice: facciamo insieme un salto a Catanzaro al Palazzo della Regione. Chiediamo, insieme, al Governatore Occhiuto di revocare la delibera di Giunta di qualche giorno fa che raddoppia l’inceneritore di Gioia Tauro e dà il via libera alla discarica di Melicuccà. Chiediamogli insieme di revocare l’Ordinanza 45 del 2020 ed il Piano Rifiuti”.

“Dato che ci siamo, chiediamo insieme l’immediata riapertura del Punto di Primo Intervento di Palmi e l’istituzione della Guardia Medica per Taureana e Tonnara. Schieriamoci, insieme, a difesa della Città e della nostra Comunità. Ed a proposito di poltrone, se il Governatore – espressione del Tuo partito – non darà risposte concrete, compi un atto rivoluzionario e concreto: dimettiti. Ti attendo davanti a Palazzo San Nicola: la macchina è pronta, andiamo. Ovviamente guido io”, conclude Ranuccio dichiarandosi pronto a combattere nelle sedi politiche per dire “No” alla discarica di Melicuccà.