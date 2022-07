DigiPlace: da mercoledì 6 a venerdì 8 meeting finale a Messina

4 Luglio 2022 16:07

DigiPlace, che vede il Comune di Messina quale capofila di un partenariato di città europee, è un network incentrato sul tema della transizione digitale delle città

Il meeting finale DigiPlace, il network europeo finanziato nell’ambito del programma Urbact III, prenderà il via a Messina mercoledì 6 e si concluderà venerdì 8. DigiPlace, che vede il Comune di Messina quale capofila di un partenariato di città europee, è un network incentrato sul tema della transizione digitale delle città. Nel corso della tre giorni di lavori i rappresentanti delle città partner avranno la possibilità di visitare i luoghi e conoscere alcune delle più significative soluzioni digitali implementate in città. Il programma prevede nella mattinata di giovedì 7 le visite, della Meta Room presso l’ATM; e alle ore 12, l’appuntamento nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, dove interverrà il Sindaco Federico Basile per i saluti istituzionali. Il meeting si concluderà venerdì 8, al Palacultura, con inizio alle 9.30, con il seminario finale e la presentazione dei progetti di maggiore rilevanza in materia di transizione digitale, cui interverranno in qualità di relatori, Ian Graham lead expert Urbact su “Transizione digitale e Municipalità di piccole e medie dimensioni”; Placido Accolla per il Comune di Messina su “Mesm@rt”; e Massimo Villari per l’Università degli Studi Messina relazionerà su “Soluzioni smart per mobilità sostenibile”.