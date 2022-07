Di Stefano alla Reggina: ora c’è l’ufficialità anche del club amaranto

19 Luglio 2022 20:18

La nota ufficiale della Reggina: Di Stefano arriva in prestito dalla Sampdoria sino al giugno 2023

Nei giorni scorsi era stato depositato il contratto in Lega, adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale. La Reggina 1914 informa di aver raggiunto un accordo con l’U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Di Stefano. L’attaccante, classe 2002, si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2023. “A Lorenzo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”, sono gli auguri della società al giovane centravanti.

Chi è Lorenzo Di Stefano: il primo acquisto per la Reggina di Inzaghi

Classe 2002, proviene dalla Liguria, Lorenzo Di Stefano è di origini catanesi. Cresciuto calcisticamente ai piedi dell’Etna, è passato in blucerchiato tre anni fa e nelle ultime due stagioni di Primavera è stato assoluto protagonista con oltre 30 reti. Il club genovese, dunque, ripone in lui molte aspettative e alla Reggina, alla prima esperienza nel calcio professionistico, si dovrà dimostrare all’altezza. Mister Mascara, quando lo ha allenato nelle giovanili rossoblu, lo ha spostato da mezz’ala di movimento ad attaccante, sempre di movimento. E’ un attaccante molto mobile, ama spaziare per tutto il fronte offensivo. Il suo idolo è Ciro Immobile, si rivede in lui per caratteristiche, dovrà dare un supporto a livello realizzativo nella compagine di mister Pippo Inzaghi.