Depuratori in Calabria, il blitz di Occhiuto in 10 località: “ho visto coi miei occhi…”

23 Luglio 2022 14:47

Mare pulito, la promessa del governatore: “il 40-50% dei risultati i calabresi li vedranno già nelle prossime settimane”

Da questa mattina il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sta effettuando visite a sorpresa presso i depuratori e attività di monitoraggio del litorale tirrenico calabrese. “Stiamo facendo sopralluogo su una pompa di sollevamento – ha spiegato su Instagram – , dopo aver visto in funzione il depuratore di Pizzo. Faremo altre 10 tappe per verificare se il nostro duro lavoro sta procedendo. Il 40-50% dei risultati i calabresi li vedranno già nelle prossime settimane e tra tre anni sarà completamente risolto”.

Il governatore ha visto con i propri occhi che 700 tonnellate di fanghi smaltiti, “prima sarebbero finite in mare”. “Con l’aiuto del comune ora la pompa di sollevamento è stata sostituita ed il problema a Pizzo è stato risolto”, ha concluso Occhiuto. Il presidente si è poi spostato a Falconara Albanese e San Lucido, per proseguire in altre località balneari nel corso della giornata.