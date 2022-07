Mangia un hot dog ma ci trova dentro un dente. La risposta del negozio: “la rimborsiamo con 17 euro”

6 Luglio 2022 11:59

Una vicenda poco carina, a Eastbourne, ha coinvolto l’attrice Liz Morgan, che ha trovato un dente all’interno dell’hot dog che stava consumando

E’ accaduto a Eastbourne, nel Regno Unito, ma ha fatto ben presto il giro del mondo, arrivando ovviamente anche in Italia. Stiamo parlando di una vicenda poco carina e che ha visto coinvolta l’attrice Lindsey Morgan. La donna infatti, come raccontato al Mirror, mentre mangiava un hot dog ha trovato dentro il rotolo di salsiccia un… dente. “Mi sono seduta e mi stavo divertendo – ha detto – e sarei stata molto veloce perché stavano chiudendo. Stavo masticando e ho sentito qualcosa di duro. Non era come la cartilagine, quindi l’ho tirato fuori e, Dio, eccolo lì, un dente. Non so se fosse un maiale o se fosse umano. Probabilmente quello di un maiale sarebbe stato più sicuro. Ero inorridita”.

Segnalata la grave anomalia, le è stato consigliato di contattare il servizio clienti della catena commerciale, che per tutta risposta le ha detto che l’avrebbero rimborsata con 17 euro: “ho avuto una lunga corrispondenza con il servizio clienti – ha affermato ancora l’attrice – che sembrava molto preoccupato e dicevano che avrebbero fatto le proprie richieste. Così è tornata la lettera per offrirmi £15 (circa 17 euro, ndr). Sono dodici involtini di salsiccia, potrei tirarmeli fuori”.