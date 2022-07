Denis vola lontano dalla Reggina: la FOTO social conduce a Bergamo

20 Luglio 2022 16:07

Con una nuova storia Instagram, German Denis fa capire che il suo futuro sarà lontano da Reggio Calabria

Il Tanque vola lontano da Reggio Calabria e dalla Reggina. Come già scritto tramite queste pagine nei giorni scorsi, German Denis aveva fatto intendere su Instagram che la sua esperienza in fondo allo Stivale stava per giungere al termine. L’attaccante ha visto scadere il suo contratto lo scorso 30 giugno, per questo motivo ha dovuto anche lasciare il suo spazio all’interno del Centro Sportivo Sant’Agata, quella che è stata la sua casa per tre intensi anni sportivi. La nuova proprietà non ha manifestato l’intenzione di confermarlo in rosa, e neppure in un ruolo dirigenziale come in molti ipotizzavano visto il suo attaccamento alla società e alla città.

Adesso, sempre tramite le proprie pagine social, l’attaccante regala un nuovo indizio ai suoi follower: con un aereo sta volando in direzione Bergamo, altra piazza in cui l’argentino è molto amato per i suoi trascorsi da goleador in Serie A. Non è ancora chiaro se si tratti di una semplice vacanza o chissà di una nuova avventura nell’Atalanta (staff o dirigenza). Quel che è certo, la vita dopo Reggio Calabria continua e German Denis sta programmando il suo futuro lontano dallo Stretto.