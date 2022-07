Elezioni Regionali, De Luca: “a Siracusa importanti adesioni al nostro progetto”

11 Luglio 2022 13:18

Si è svolta stamattina a Siracusa la conferenza stampa del candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca per illustrare il progetto politico di Sicilia Vera. Presente anche l’europarlamentare Dino Giarrusso, leader del movimento nazionale “Sud Chiama Nord”. “Anche a Siracusa, ha affermato il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, il nostro progetto registra adesioni importanti. Dopo quella nei mesi scorsi di Romina Miano oggi possiamo annunciare l’ingresso nella nostra squadra del dott. Luigi Fiumara, primario di Chirurgia all’ospedale di Avola, dell’avv. Moena Scala, ex presidente del Consiglio comunale di Siracusa. Nomi prestigiosi che hanno un peso specifico nel panorama politico locale. Siamo lieti di accogliere anche una professionista come Luna Stella Sole.

L’appello agli uomini e alle donne di buona volontà di sostenerci in questa missione mettendoci la faccia sta andando a segno. È chiaro il nostro obiettivo: vogliamo amministrare la Sicilia e cambiarla una volta per tutte. Un progetto che guarda al nazionale con il nostro movimento “Sud Chiama Nord” per rivoluzionare il sistema Italia.” “La nostra campagna elettorale, ha affermato l’europarlamentare Dino Giarrusso, parte con largo anticipo perché abbiamo le idee. Siamo convinti che solo una politica dal basso possa riscattare questa terra. Vogliamo scardinare un sistema basato su truppe cammellate, voti clientelari e campioni di preferenze. Noi vogliamo cambiare completamente questo sistema e serve che ci aiutiate a creare un esercito di liberazione. L’adesione dell’avv. Moana Scala e del dott. Luigi Fiumara rappresentano solo l’inizio. Questa rivoluzione si può fare, ma solo con il vostro contributo.”