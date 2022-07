De Luca (Sicilia Vera): “solidarietà ad Angelo Petralia costretto a smentire la nostra amicizia”

9 Luglio 2022 13:11

La nota di De Luca (Sicilia Vera) candidato alla presidenza della Regione Siciliana

“Desidero esprimere la mia solidarietà al giovane vice segretario del PD etneo Angelo Petralia, costretto dai vertici del partito a smentire la nostra amicizia.” Lo dichiara il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca.

” In queste ore il partito democratico ha imposto un comunicato per smentire qualsiasi dialogo tra Angelo Petralia e Cateno De Luca. So che la nota stampa è stata diffusa dall’alto. È un’azione che si scontra con il principio democratico del partito stesso. Ma di quale democrazia parliamo? Ad Angelo Petralia posso solo dire che mi dispiace per aver dovuto subire questa azione. Quanto accaduto però non fa che confermare che non è più il partito che conoscete. Ad Angelo Petralia rilancio il mio invito ad aderire al nostro progetto insieme ai giovani del partito che vogliono davvero un’opportunità per fare politica. Domani intanto sarò a Catania ed invito ufficialmente Angelo Petralia a prendere un caffè di “solidarietà” augurandomi che possa quanto meno avere la libertà di accettare.”