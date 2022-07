De Luca (Sicilia Vera): “appello ai delusi della vecchia politica. Solo con noi parte il vero rinnovamento della classe politica”

8 Luglio 2022 15:24

La nota del leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana

“A tutti coloro che sono rimasti delusi lancio un appello: andate via. Io non ho preclusioni nei confronti di nessuno. La questione adesso è cosa volete fare? Noi stiamo arruolando uomini e donne libere.”

Il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana apre a coloro che oggi non si riconoscono più nei partiti di riferimento e lancia un messaggio a sinistra.

“Ad Angelo Petralia, vicesegretario provinciale del Pd di Catania, voglio invece chiedere perché continuate a sottostare alle logiche dei vecchi mammut della politica che vi stanno usando solo per fare finta opposizione. Basta pensare, aggiunge De Luca, alla vicenda di Michela Giuffrida, portavoce del presidente Musumeci e alla legge approvata con la vostra complicità per aumentarle lo stipendio. Lasciate il Pd, siete ancora in tempo. Non è il Pd che avevate immaginato, dove gli ideali portano alle battaglie sociali. Sono io che mi occupo dei disabili, che ho cancellato la vergogna delle baracche, che ho stabilizzato i precari. L’ho detto e lo ribadisco, ho fatto più cose io da sinistra di chi ne indossa la maglia. Lo dimostra il risultato elettorale di Messina. Perché secondo voi la maggior parte della sinistra messinese e oltre il 70% dell’elettorato 5Stelle ha votato per noi a Messina per Federico Basile e per me? Perché non si riconosce più in questi finti partiti fatti da prostitute politiche che vogliono solo trovare la soluzione per essere rieletti. Il momento di cambiare è adesso.”