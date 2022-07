Dazn e Tim verso l’accordo con Sky: la Serie A potrebbe tornare su un unico decoder

20 Luglio 2022 18:14

Dazn, Tim e Sky potrebbero trovare presto l’accordo per riportare la Serie A su un unico decoder

L’ultimo turno di Serie A, con l’emozionante testa a testa fra Milan e Inter per lo scudetto, sembra si sia svolto ieri. Eppure è quasi tempo di ripartire. Mentre impazza il calciomercato, le big sono pronte (più o meno!) a presentarsi ai nastri di partenza per la nuova stagione che prenderà il via il 13 agosto, un inizio anticipato a causa di un calendario fitto che porterà fino ai Mondiali invernali del Qatar. Una domanda sorge spontanea: dove sarà possibile vedere la Serie A 2022-2023? È notizia delle ultime ore quella riguardante una prova di intesa fra Tim, Dazn e Sky che starebbero cercando un accordo per riportare su Sky i canali Danz e forse l’app sul decoder Sky Q.

È quanto si legge su “La Repubblica”. Dazn è titolare dei diritti di tutto il campionato di Serie A fino al 2024, con 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Se l’accordo dovesse andare a buon fine, la piattaforma streaming riporterebbe i suoi canali sul decoder di Sky per trasmettere le migliori partite di ogni giornata. Sky non avrebbe la sublicenza dei diritti, ma solo la disponibilità di Dazn nel suo bouquet di canali. Gli abbonamenti continuerebbero a essere separati, ma quantomeno si dovrebbe risolvere la problematica legata alle difficoltà dello streaming. L’accordo porterebbe alcune decine di milioni nelle casse di Dazn da Sky, Tim ridurrebbe invece il suo impegno con Dazn da 340 milioni a circa 250, rinunciando all’esclusiva di Dazn.