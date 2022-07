Danneggiata la scritta “I love Messina” di Piazza Unione Europea, l’opera è stata prontamente sistemata

12 Luglio 2022 11:18

Messina: riparato il cuore dell’opera d’arte moderna con la dicitura di benvenuto “I love Messina” danneggiata da giovani croceristi

L’Ufficio Pronto Intervento del Comune di Messina ha provveduto alla riparazione del cuore dell’opera d’arte moderna con la dicitura di benvenuto a Messina “I love Messina”, danneggiata da giovani croceristi in posa per una foto. Gli interventi saranno ultimati con la verniciatura di colore rosso delle parti ammalorate. Su indicazione dell’Assessore al Turismo Enzo Caruso l’opera, donata da un noto imprenditore della zona sud della città, era stata trasferita dalla sua collocazione iniziale dietro al Duomo in piazza Unione Europea per offrire una postazione fotografica ai turisti in transito. “Il senso civico di questa famiglia, che ha provocato il danno, – ha dichiarato l’Assessore Caruso – avrebbe dovuto spingerli a presentarsi e ad assumersi l’onere delle spese di riparazione”.