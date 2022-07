Csm conferma la nomina di Bombardieri a Procuratore di Reggio Calabria

27 Luglio 2022 22:27

Reggio Calabria, la nomina di Bombardieri era stata a maggio

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha confermato all’unanimita’ la nomina di Giovanni Bombardieri a Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. L’organismo ha ratificato la proposta che era stata fatta all’unanimita’ dalla commissione incarichi direttivi preferendo Bombardieri a Raffaele Seccia, ex Procuratore della Repubblica di Lucera (Foggia) ed attuale sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione. La prima nomina di Bombardieri a Procuratore di Reggio Calabria, risalente al 2018, era stata annullata nello scorso mese di maggio dal Consiglio di Stato in accoglimento di un ricorso presentato da Seccia e gia’ respinto in precedenza dal Tar del Lazio. Il nuovo giudizio comparativo tra i due magistrati da parte del Csm si e’ concluso con la “netta prevalenza del percorso di Bombardieri”, che “si occupa di criminalita’ organizzata – aveva affermato nella sua relazione la Commissione incarichi direttivi – da ben 21 anni, sia nelle fasi giudicanti (4 anni e mezzo) che requirenti (16 anni e mezzo), confrontandosi con quattro realta’ criminali diverse (Locri, Reggio Calabria, Roma e Catanzaro) ed acquisendo piena padronanza sia dei fenomeni di matrice ‘ndranghetista che delle dinamiche criminali camorriste”. Esperienze che Bombardieri ha fatto come giudice del Tribunale di Locri, sostituto procuratore della Dda di Roma e Procuratore aggiunto di Catanzaro. A questo si aggiunge che Bombardieri, prima dell’annullamento della sua nomina, ha guidato negli ultimi quattro anni la Procura di Reggio Calabria, “che – aveva scritto ancora la Commissione – e’ un ufficio di grandi dimensioni, in cui la realta’ criminale e’ connotata dallo storico radicamento della ‘ndrangheta e dalle sue infiltrazioni nei diversi ambiti politico, sociale, economico e amministrativo”. La relazione al plenum su Bombardieri e’ stata illustrata dal consigliere Fulvio Gigliotti. “Siamo andati a vedere in concreto l’attivita’ svolta – ha detto nel corso della riunione del plenum il consigliere Antonio D’Amato, presidente della commissione incarichi direttivi – avendo riguardo ai concreti risultati raggiunti”. (ANSA). YVG-DED 27-LUG-22 20:28 NNNN