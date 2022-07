CSI Italian Sport Awards 2022, premiata la Magic Basket Reggio Calabria | INTERVISTA

19 Luglio 2022 18:42

La Magic Basket Reggio Calabria, ‘bronzo’ nel campionato CSI, è stata premiata con il CSI Sport Awards 2022 a Palazzo San Giorgio

Nel pomeriggio odierno, martedì 19 luglio, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si è svolta la cerimonia di premiazione degli Italian Sport Awards 2022, nel corso della quale è stato consegnato un premio alla Magic Basket Reggio Calabria. La formazione reggina è reduce da un’importante stagione nella quale, nonostante le difficoltà legate al Covid, è riuscita a raggiungere le semifinali nazionali CSI arrendendosi solo alla favorita Santos di Reggio Emilia (62-53), formazione campione in carica. I reggini di coach Chinè si sono rifatti in semifinale battendo 59-75 Tiferno (Umbria) chiudendo al terzo posto nella ‘finalina’.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Riccardo Rizzieri, play della formazione reggina, ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa. “Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio. – ha dichiarato Rizzieri – È stato bello ricominciare dopo 2 anni di Covid. È stato un campionato anomalo, sempre a causa del Covid, siamo rimasti fermi nel periodo invernale e abbiamo ripreso in primavera, però la Magic ha ripreso da dove aveva lasciato, con le finali nazionali alle quali aveva partecipato nel 2019. Ringrazio il presidente Domenico Catalano e tutta la dirigenza per il prezioso e continuo supporto mostrato per tutta la stagione“.

Rizzieri commenta la semifinale persa contro il Santos sottolineando che: “sono una squadra fortissima, con tanti giocatori che hanno giocato in categorie importanti. Era la squadra favorita della vigilia anche quest’anno. È stata una bella partita: siamo stati avanti per due quarti, il terzo è stato molto combattuto, poi abbiamo avuto un piccolo blackout dovuto sicuramente alla stanchezza, avevamo dato tanto, nel finale sono mancate un po’ idee ed energie”.

Terzo posto portato a casa contro il Tiferno. “Sapevamo che il Santos era superiore a tutte, ma che con le altre sarebbe stata equilibrata. La finale per il terzo è quarto posto è stata molto equilibrata, l’abbiamo giocata con un po’ più di leggerezza, ma è venuta fuori comunque una bella partita. Siamo andati in vantaggio quasi subito, abbiamo gestito bene il loro rientro nel terzo quarto e abbiamo portato a casa il terzo posto“, ha concluso Rizzieri.