Crisi di governo, Lega compatta: “no a esecutivo con inaffidabili 5 Stelle”

19 Luglio 2022 12:20

Secondo quanto filtrerebbe dalla riunione effettuata da Matteo Salvini con ministri e sottosegretari del partito, la Lega non sarebbe disposta a prendere parte a un governo con il Movimento 5 Stelle

Sono ore importanti per decidere il futuro della politica italiana. Dopo le dimissioni annunciate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, poi rigettate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono da definire i contorni di quello che potrebbe essere un Draghi bis. Ammesso che ce ne siano le condizioni. La maggioranza sembra dividersi sul ruolo dei 5 Stelle, di fatto il partito che ha aperto la crisi di governo in corso. Secondo quanto filtra dalla riunione effettuata da Salvini con ministri e sottosegretari del partito, la Lega non avrebbe alcuna intenzione di governare insieme ai pentastellati.

Secondo quanto si legge su Ansa in casa Lega ci sarebbe: “grande compattezza: il partito è indisponibile a proseguire il lavoro con gli inaffidabili 5 Stelle e senza chiarezza. L’auspicio è garantire all’Italia soluzioni all’altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese“.