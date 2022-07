Crisi di governo, Renzi: “ultima infamia M5S. Draghi statista, Conte stagista”

15 Luglio 2022 12:29

Matteo Renzi commenta l’attuale crisi di governo: parole dure del leader di Italia Viva contro M5S e Giuseppe Conte

“Ciò che è successo in queste ore fa male al Paese“. Si esprime senza mezzi termini Matteo Renzi in merito alla crisi di governo aperta dal Movimento 5 Stelle. Ieri, il mancato voto pentastellato al dl Aiuti ha spinto il premier Draghi a rassegnare le proprie dimissioni, poi respinte dal Presidente Mattarella. “Il Movimento 5 Stelle si conferma per quello che è sempre stato: un danno per la credibilità delle istituzioni, un disastro per la vita dei cittadini italiani. – ha aggiunto Renzi – Costringere Draghi a dimettersi è l’ultima infamia. Ed è un’infamia che ci indebolisce anche in politica estera: su certi temi Draghi è uno statista, Conte uno stagista“.