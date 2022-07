Calcio: la Covisoc boccia due squadre di Serie C, tutto ok in Serie B

1 Luglio 2022 21:33

In Serie C tutto ok per il Messina, ma ci sono due bocciate. In cadetteria regolarmente iscritte tutte e 20 le partecipanti aventi diritto

Oggi è il giorno in cui la Covisoc si è espressa in merito alle domande di iscrizione presentate qualche giorno fa dalle squadre di calcio. E’ arrivata la risposta: in Serie C tutto ok per il Messina, dopo l’iscrizione in extremis per i fatti noti, mentre le bocciate sono Teramo e Campobasso. Evidentemente irregolare la presentazione, che purtroppo per loro significa esclusione. Non mancheranno probabilmente i ricorsi, che come al solito allungheranno i tempi dell’ennesima estate calda in Lega Pro, fatta di ricorsi e ripescaggi. E, a proposito di questo, nel girone C è già corsa a chi potrebbe prendere il posto (in prima fila la Cavese, che ha vinto il playoff del girone I di Serie D contro l’Acireale).

In Serie B, invece, tutto regolare. Iscritte senza problemi le 20 partecipanti aventi diritto. Ci sono dunque le neopromosse, tra cui il Palermo, e le due calabresi, Cosenza e Reggina. Occhi puntati soprattutto sugli amaranto, alla luce di quanto accaduto negli ultimi due mesi e alla luce della presentazione in extremis, ma in tal senso si trattava soltanto di una formalità. Non c’erano dubbi sul club dello Stretto e sulle altre già dal giorno della domanda, presentata in ogni sua forma. Anzi, l’eventuale esclusione di qualcuno avrebbe avuto del clamoroso.