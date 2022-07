Covid Italia, 107.786 contagi e 72 morti: bollettino 6 luglio

6 Luglio 2022 23:02

(Adnkronos) – Sono 107.786 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72 morti. 380.035 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 28,4% (ieri era al 28,5%). In aumento i ricoverati con sintomi (+217 da ieri per un totale di 8.220) e le persone in terapia intensiva (+2 da ieri per un totale di 325).

BOLLETTINO COVID ITALIA, NUMERI REGIONE PER REGIONE

LOMBARDIA – Sono 13.681 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo l’ultimo bollettino di oggi, 6 luglio. Si registrano inoltre altri 12 morti. 1.755 i nuovi casi a Milano città. 40.898 il totale delle vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 52.763, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta al 25,9%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 29 (+3) e quelli nei reparti ordinari: 1.171 (+68).

Più in dettaglio, sono 4.529 i nuovi positivi al Covid registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.755 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 1.065 nuovi casi, a Brescia 1.691, a Como 742, a Cremona 502, a Lecco 380, a Lodi 363, a Mantova 580, a Monza 1.223, a Pavia 755, a Sondrio 177 e a Varese 1.232.

LAZIO – Sono 11.257 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. A Roma, segnalati 5.467 casi. “Oggi nel Lazio su un totale di 41.847 tamponi, si registrano 11.257 nuovi casi positivi (-2.298), sono 7 i decessi (-5), 736 i ricoverati (+15), 65 le terapie intensive (+3) e +6.925 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 26,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.467”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, la Asl Roma 1 registra 1.963 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 1.845 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 1.659 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 584 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 5 sono 857 i nuovi casi e 0 i decessi e nella Asl Roma 6 sono 1.046 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Nelle province si registrano 3.303 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 944 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl di Latina 1.545 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Rieti sono 279 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Viterbo sono 535 i nuovi casi e 1 decesso.

TOSCANA – In Toscana sono 5.560 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 luglio, che portano il totale a 1.239.815 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. I ricoverati sono 608 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (3 in più).

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 81,5 anni. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.160.567 (93,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.217 tamponi molecolari e 18.635 tamponi antigenici rapidi, di questi il 26,7% è risultato positivo. Sono invece 6.804 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’81,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 69.037, +4,2% rispetto a ieri. L’età media dei 5.560 nuovi positivi odierni è di 49 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 27% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

EMILIA ROMAGNA – Sono 9.016 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Si registrano inoltre altri 10 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.609.323 casi di positività. 23.658 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.813 molecolari e 12.845 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 38,1%.

Si registrano 10 decessi: 2 in provincia di Piacenza (una donna di 97 e un uomo di 87 anni); 1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 94 anni); 4 in provincia di Modena (tre donne rispettivamente di 65, 73 e 83 anni e un uomo di 91 anni); 2 in provincia di Bologna (una donna di 91 e un uomo di 88 anni); 1 in provincia di Ravenna (una donna di 98 anni). Nessun decesso nelle province di Parma, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.152.

PIEMONTE – Sono 5.190 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 luglio, in Piemonte. Lo rileva il bollettino Covid della Regione. I tamponi effettuati sono 22.647 di cui 271.353 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 22,9%. I ricoveri ordinari sono 462 (+ 15 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 8, invariati rispetto a ieri. Nessun decesso è stato segnalato di pazienti con diagnosi di Covid.

CALABRIA – Sono 2.539 i nuovi contagi registrati oggi, 6 luglio, in Calabria, su 8.812 tamponi effettuati. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono +986 guariti e 1 morto (per un totale di 2.690 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.550 attualmente positivi, +13 ricoveri (per un totale di 255) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8).