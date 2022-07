Covid, Ghebreyesus adesso delira: “Governi ripristinino restrizioni”

12 Luglio 2022 18:56

Il direttore dell’OMS chiede ai Governi di ripristinare le restrizioni anti Covid

“Con l’aumento della trasmissione del Covid-19 e dei ricoveri, i governi devono implementare le misure collaudate come l’uso della mascherina, il miglioramento della ventilazione e dei test“, “esorto i governi a rivedere e adattare regolarmente i loro piani di risposta al Covid-19 in base all’epidemiologia attuale e anche alla potenziale comparsa di nuove varianti“. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus durante un briefing con la stampa. “I governi dovrebbero anche lavorare per invertire la riduzione della sorveglianza, dei test e del sequenziamento e condividere efficacemente gli antivirali“, ha aggiunto Tedros.