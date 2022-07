Covid, Crisanti: “nuovi vaccini non sono aggiornati, quelle varianti già non ci sono più. E in ogni caso non proteggono dal contagio”

19 Luglio 2022 12:18

Covid, le parole del virologo Andrea Crisanti a Sky Tg 24

In autunno arriveranno “vaccini aggiornati per modo di dire“. Lo sostiene il noto virologo Andrea Crisanti, insospettabile sostenitore delle vaccinazioni dall’inizio della pandemia, ma critico adesso sulle modalità della campagna vaccinale. Intervenuto a TimeLine su Sky Tg24 ha detto: “il vaccino che verrà reso disponibile a ottobre-novembre è tarato contro la variante Omicron, che non esiste più, non circola più. Siamo arrivati a Omicron 5, e non sappiamo minimamente quale variante ci sarà a novembre. Il vaccino attuale – aggiunge Crisanti – ancora protegge contro le complicazioni gravi della malattia ma non ci dobbiamo aspettare un vaccino che ci protegga contro la trasmissione del virus“.