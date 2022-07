Covid, Bassetti: “dubbi su competenze del ministro Speranza, campagna per quarta dose è un fallimento”

28 Luglio 2022 15:56

L’infettivologo critica il ministro Speranza: “le sue competenze e il merito nel campo del Covid credo abbiano bisogno di essere profondamente aggiornate, riviste e cambiate”

“Con questo ultimo ennesimo atto si capisce come al ministero della salute competenze e merito nel campo del Covid abbiano bisogno di essere profondamente aggiornate, riviste e cambiate”. E’ questo il duro attacco di Matteo Bassetti nei confronti del ministro Roberto Speranza. Il primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova critica il fatto che sia stato scelto il professore Giorgio Parisi per sponsorizzare la quarta dose del vaccino anti-Covid, essendo un luminare della fisica, ma a suo dire non delle medicina e del mondo dei virus.

“Ecco la campagna italiana per la quarta dose – afferma Bassetti – . Chi è che consiglia agli italiani di farla perché protegge dalla malattia grave e perché se hai 60 anni sei più a rischio? Un illustre infettivologo universitario? Un immunologo di fama internazionale? Un igienista che ha dedicato tutta la vita alla ricerca sui vaccini? No. Il massimo esperto italiano di vaccini scelto dal Ministro della Salute è Il Professor Parisi, premio Nobel per la fisica. Io ho il massimo rispetto per Parisi come fisico che rappresenta un grande orgoglio italiano nel mondo nel campo della fisica. Ma quando afferma che è necessario che tutti usino la mascherina o quando decanta i benefici dei vaccini per i 60enni, trovo che travalichi le sue competenze. Il problema non è suo, ma di chi gli chiede di farlo. Poi non ci si stupisca se la campagna sulla quarta dose è un fallimento totale – conclude – . Il buongiorno si vede dal mattino”.