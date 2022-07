Cosenza, ufficiale il colpo Enrico Brignola

5 Luglio 2022 22:21

Il Cosenza ufficializza l’arrivo di Enrico Brignola: la nota e la formula

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Brignola proveniente dal Benevento Calcio”. Colpo del Cosenza, che si è già tuffato sul calciomercato dopo aver annunciato nelle scorse settimane il nuovo ds e mister Dionigi. Ieri la chiusura dell’affare per l’attaccante, oggi l’ufficialità del club.

“L’attaccante, nato a Caserta l’8 luglio 1999 – si legge – si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto. Cresciuto nel settore giovanile del Benevento, dopo l’esordio in Serie B nella stagione 2016/2017 culminata con la promozione in Serie A dei campani, nella stagione successiva colleziona 18 presenze, 3 gol e due assist nella massima serie. Vanta esperienze in Serie A e B con le maglie di Sassuolo, Livorno, Spal e Frosinone. Da oggi Enrico Brignola è un nuovo calciatore rossoblù!”