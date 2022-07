Cosenza, programmazione continua spedita: preso Rispoli. E Marco Ravelli è il nuovo segretario generale

10 Luglio 2022 13:16

Rispoli è un nuovo giocatore del Cosenza e Marco Ravelli è il nuovo segretario generale

Dopo la scorsa estate calda e la salvezza in extremis, quest’anno il Cosenza sta facendo le cose con calma e per bene. Annunciato DS e allenatore, la programmazione continua spedita. E ci sono due nuovi annunci: uno in squadra e uno in dirigenza. Il primo è Andrea Rispoli, esperto difensore £nato a Cava dei Tirreni il 29 settembre 1988 e cresciuto nelle giovanili del Brescia. Dopo tre stagioni con le rondinelle in Serie B, fa il suo esordio in Serie A con la maglia del Lecce. Atleta dotato di grande qualità e determinazione, in carriera ha collezionato 143 presenze nella massima serie, per tre stagioni con la maglia del Palermo, ma anche con Parma, Lecce e Crotone”.

Il secondo è Marco Ravelli, “nuovo Segretario Generale del Cosenza Calcio. Nato a Mantova nel 1987 Ravelli, dopo la laurea magistrale frequenta il Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi, al termine del quale inizia il suo percorso nel settore marketing e comunicazione del Rimini Calcio per poi diventarne Segretario. Dopo un’esperienza nell’Imolese come Segretario del settore giovanile, consegue nel 2017 l’abilitazione come Direttore Sportivo presso il centro tecnico di Coverciano. Dal 2017 al 2022 è stato Segretario generale dell’Olbia Calcio in Serie C. Si coglie l’occasione per ringraziare Andrea De Poli, che ha ricoperto in precedenza il ruolo, al quale vanno gli auguri per un proficuo prosieguo di carriera”.