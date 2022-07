Cormar Futsal Reggio Calabria, c’è il nuovo allenatore: ufficiale l’arrivo di Pasquale Praticò

12 Luglio 2022 12:03

Cormar Futsal Reggio Calabria, ufficiale il nuovo allenatore: guida tecnica affidata a mister Pasquale Praticò

La Cormar Futsal Reggio Calabria rende noto di avere affidato la guida tecnica per la stagione 2022-2023 a Pasquale Praticò. Il tecnico reggino, classe 1988, si appresta a disputare per il quarto anno di fila il campionato di Serie A2, dove ha già guidato per due anni il Cataforio e poi l’anno scorso il Catanzaro. Con i bianconeri ha centrato due salvezze consecutive e ancora prima ha iniziato la sua carriera da allenatore, disputando anche i play-off di Serie B; con i giallorossi, al primo anno in categoria, ha invece sfiorato l’accesso agli spareggi promozione per la Serie A (un punto appena, ndr). Un allenatore preparato, stimato, che non ha certo bisogno di presentazioni soprattutto in campo regionale e che di recente è anche arrivato a disputare con la Rappresentativa Sud la finale di Future Futsal Cup a Salsomaggiore Terme. La scelta giusta per le ambizioni e le motivazioni societarie.

“Ho sposato da subito e con entusiasmo il progetto, senza pensarci su due volte – le prime parole del tecnico – Tornare a giocare nuovamente a Reggio Calabria, nella mia città, una categoria importante come l’A2 la reputo sempre una cosa positiva e giusta. Sono rimasto colpito in positivo dalle ambizioni della nuova società, anche a livello tecnico. Tali obiettivi coincidevano con i miei, per questo non c’è stato bisogno di pensarci minimamente. Certo, sappiamo di affrontare un campionato duro, di livello e stiamo costruendo una squadra piena di giovani. Ci saranno delle difficoltà, come è normale che sia, ma siamo abituati e le supereremo”.