Corigliano-Rossano, il 27 agosto il live del rapper Frah Quintale all’Anfiteatro “De Rosis”

6 Luglio 2022 19:47

L’Anfiteatro “De Rosis” di Corigliano-Rossano ospiterà il live del rapper Frah Quintale il prossimo 27 agosto

Frah Quintale pronto a sbarcare a Cosenza. Grande attesa per il live del noto rapper e cantautore bresciano Francesco Servidei in arte Frah Quintale, uno degli artisti più creativi della sua generazione, in programma il prossimo 27 agosto alle ore 21,30 a Coriglisano-Rossano (Cs) presso l’Anfiteatro “De Rosis”. Nel 2016 fa il suo esordio solista pubblicando per Undamento il singolo “Colpa del vino” e partecipando alla compilation dell’etichetta, UNDAMENTO VOL. 1, al fianco di artisti quali Patrick Benifei, Coez, Anansi e David Blank. Il 2016 è anche l’anno di “Gravità”, altro singolo presente poi sul primo EP intitolato 2004.

Cinque pezzi musicati da Ceri (già al fianco di Coez), dal sapore fortemente pop che lo mettono in luce soprattutto grazie ad una vena creativa molto florida supportata da un’ottima scrittura. “Credo che il rap sia il nuovo pop, ma mancano un po’ ancora delle penne secondo me, siamo cresciuti tanto negli ultimi dieci anni a livello musicale, di produzione e stilistico, ma secondo me mancano delle belle belle penne, c’è ancora un po’ di strada da fare”, afferma il rapper.

Frah Quintale è tra gli artisti che hanno cambiato il gioco del pop italiano, contribuendo a delineare un nuovo genere. Con i suoi lavori discografici appare chiaro che, con la musica, crea una vision perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni, e quella freschezza che caratterizza ogni suo brano. Un artista dalle intuizioni sempre originali che, pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana. I biglietti sono in vendita su TicketOne e Diy Ticket Do It Yourself.