Coppa Italia, ufficiali le DATE: la Reggina conosce il suo esordio al torneo

1 Luglio 2022 17:26

Gli amaranto disputeranno la gara dei trentaduesimi di finale contro la Sampdoria

Si avvicina l’inizio della stagione sportiva 2022/2023. La Serie A ha comunicato le date di inizio delle competizioni, quindi anche la Coppa Italia. Il torno partirà ufficialmente il 31 luglio con il Turno Preliminare, mentre i trentaduesimi, che vedranno l’ingresso della Reggina, sono in programma il 7 agosto: manca soltanto l’ufficialità, ma gli amaranto saranno abbinati alla Sampdoria. Le gara, infatti, non vengono più sorteggiate, ma sono frutto di abbinamenti in base al posizionamento degli ultimi campionati. Di seguito il dettaglio:

COPPA ITALIA

Turno preliminare: 31/07/2022

Trentaduesimi: 07/08/2022

Sedicesimi: 19/10/2022

Ottavi: 11/01 e 18/01/2023

Quarti: 01/02/2023

Semifinali: 05/04 e 26/04/2023

Finale: 24/05/2023