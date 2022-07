Calabria, Domanda Unica: erogati oltre 35 milioni a titolo di saldo dell’annualità 2021

7 Luglio 2022 16:10

L’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo sottolinea: “sostegno a circa 60.000 agricoltori Calabresi”

È andato in pagamento il kit decreto di Domanda Unica numero 8 relativo al saldo dell’annualità 2021. Una cifra importante, 35.704.752,15 euro, sarà corrisposta a 59.792 beneficiari. “I pagamenti relativi alla domanda unica – ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo – costituiscono sempre un sostegno fondamentale ed irrinunciabile per gli agricoltori. Con questo saldo del 2021, circa 60.000 imprenditori agricoli e zootecnici calabresi riceveranno il sostegno della Regione e poter far fronte alle necessità ed alle problematiche che attanagliano il comparto primario”. Entro la fine del mese, informano l’organismo pagatore Arcea ed il dipartimento Agricoltura, sarà liquidato un ulteriore kit di Domanda Unica.