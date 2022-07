Contratti Covid a Messina, De Luca (M5S): “psicologi e psicoterapeuti fatti fuori senza motivo”

21 Luglio 2022 09:04

Il portavoce all’Ars chiede chiarezza ai vertici dell’Asp di Messina

“Ci sono diverse cose che non quadrano nell’ASP di Messina, che continua a comportarsi in maniera assolutamente incomprensibile, in controtendenza con le altre Asp siciliane ed ignorando il fabbisogno dei cittadini. Psicologi e psicoterapeuti fatti fuori senza motivo”. E’ quanto afferma in una nota Antonio De Luca, Portavoce all’Ars del Movimento 5 Stelle e Componente Commissione VI – Salute, Servizi Sociali e Sanitari in merito ai 90 “contratti Covid” che non sono stati rinnovati ai professionisti di Messina.

“Tutto questo avviene nel totale silenzio del governo regionale e con i deputati del centrodestra messinese, che “reggono la candela” al loro assessore – prosegue il portavoce grillino – . Io però non mollo neppure un centimetro, per questo ho chiesto che la prossima seduta di commissione Sanità venga svolta direttamente a Messina; non è possibile che il commissario Alagna, complice anche l’assenza del Commissario Covid Firenze, non sia in grado di spiegare perché solo l’Asp di Messina abbia deciso di NON rinnovare i contratti degli psicologi e degli psicoterapeuti assunti nell’ambito dell’emergenza Covid”. De Luca, quindi, pretende chiarezza: “lo si deve ai 90 professionisti coinvolti e lo devono al nostro territorio!”.