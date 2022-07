Movimento 5 Stelle: la messinese Angela Raffa eletta nel consiglio nazionale

13 Luglio 2022 16:34

Eletti i quattro rappresentanti delle circoscrizioni territoriali al Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle

Eletti i quattro rappresentanti delle circoscrizioni territoriali al Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle. Per il collegio Isole, Sicilia e Sardegna, con 2280 voti, risultando la più votata, è stata eletta la giovane deputata Angela Raffa. “Con l’ingresso di tutti i componenti previsti dallo Statuto, il Consiglio Nazionale raggiunge il suo plenum e potrà supportare a pieno l’azione del Presidente Giuseppe Conte. Ringrazio tutti i nostri attivisti ed iscritti che hanno voluto confermare la loro fiducia nei miei confronti facendomi risultare la più votata fin dal primo turno”, è quanto si legge in una nota della deputata messinese del MoVimento 5 Stelle Angela Raffa.

“L’essere arrivata prima in entrambe le tornate di voto è il riconoscimento di un lungo lavoro condotto in questi anni – aggiunge -, adesso dedicheremo al territorio l’attenzione e le risorse che non sempre sono state adeguate, e completeremo il regolamento per la creazione dei gruppi locali. E’ il momento di un cambio di passo anche in vista delle importanti tornate elettorali che ci aspettano e che vedranno il Movimento 5 Stelle protagonista e sempre dalla parte dei cittadini”, conclude.