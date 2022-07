1ª edizione del concorso fotografico Sergio Tralongo: a Campo Calabro la cerimonia di premiazione

29 Luglio 2022 17:11

Campo Calabro: quaranta le foto finaliste scelte dai giudici Ezio Giuffrè, Pierluigi Rizzato e Ioannis Schinezos che rimarranno esposte al Centro Polifunzionale fino al mattino del 7 agosto

È tempo di premiazioni per la 1ª edizione del concorso fotografico Sergio Tralongo, indetto per ricordare il compianto ornitologo, già direttore del Parco nazionale dell’Aspromonte. Sabato 7 agosto alle 19:00, presso il Centro Polifunzionale “Prof. G. Scopelliti” di Campo Calabro, avrà luogo la cerimonia di premiazione che vedrà protagoniste le foto vincitrici ed i relativi autori. Al concorso hanno partecipato 44 concorrenti provenienti da 10 regioni d’Italia. Sono state presentate 692 fotografie di cui 125 per la categoria “Paesaggio naturale”, 87 per “Mondo vegetale e funghi”, 400 per “Mondo animale” e 80 per “Paesaggi aspromontani”.

Quaranta le foto finaliste scelte dai giudici Ezio Giuffrè, Pierluigi Rizzato e Ioannis Schinezos che rimarranno esposte al Centro Polifunzionale fino al mattino del 7 agosto per poi essere trasferite al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove resteranno in esposizione fino a fine mese. Il catalogo online delle fotografie sarà disponibile dal 7 agosto sul sito della StoCal (www.stazioneornitologicacalabrese.com).